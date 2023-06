Vrouw thuis overvallen door man in blauw ketelpak

Een vrouw is gisteravond voor de deur van haar huis overvallen in Saliña. Direct Media wist maandagavond rond tien uur te melden dat de vrouw thuis kwam in haar huis in de Kaya Alonso De Ojeda. Op het moment dat ze haar sleutels pakte om naar binnen te gaan, werd ze aangevallen door een man in een blauw ketelpak. Hij rukte de tas uit handen van de vrouw en rende weg. De vrouw kon hem niet meer achterhalen. Het atrako team van de politie onderzoekt de zaak.