Vruchtbare week Dubai reis

De Curaçaose delegatie in Dubai heeft een vruchtbare dienstreis erop zitten. De afgelopen dagen zijn er verschillende overeenkomsten op de Expo Dubai 2020 gesloten. Het departement van Economie en Toerisme van de Verenigde Arabische Emiraten gaat Curaçao helpen bij de training van werknemers in de toeristische sector. Daarnaast sloot Curinde een MoU met de World Freezone Organization. Dit is de internationale organisatie voor vrije zones. Er is afgesproken dat Curinde het aanspreekpunt voor deze organisatie op Curaçao zal zijn. Op hun beurt adviseren zij Curinde op het gebied van automatisering en robotisering.

Meerdere bedrijven willen zich op het eiland vestigen. Het maritieme bedrijf Van Oord is bijvoorbeeld geïnteresseerd om deel te nemen in de Living Lab op het terrein van de raffinaderij. Ook is er een MoU getekend met de Dubai Multi Commodities Center voor het verkennen van handelsmogelijkheden.

