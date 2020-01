VS beschuldigt PDVSA van misdragingen in Caribische luchtruim

Vijftien vliegtuigen van de PDVSA zijn door de Verenigde Staten op een blacklist gezet. Dat meld Reuters. De toestellen zouden op een onprofessionele en onveilige manier in de buurt hebben gevlogen van Amerikaanse toestellen in het internationale luchtruim. “Verschillende van deze vliegtuigen zijn betrokken geweest bij de intimidatie van Amerikaanse militaire vluchten in het Caribische luchtruim, ” zei de Amerikaanse staatssecretaris Mike Pompeo in een verklaring.