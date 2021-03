VS bieden gevluchte Venezolanen tijdelijk bescherming

De Verenigde Staten gaan honderdduizenden Venezolaanse vluchtelingen in het land tijdelijk bescherming bieden. Zij hoeven niet meer bang te zijn dat ze worden gedeporteerd. Het besluit van de Amerikaanse president Biden is een duidelijke ommekeer van het beleid van zijn voorganger Trump. Naar schatting ongeveer 320.000 personen komen in aanmerking voor de speciale status. Zij genieten vooralsnog 1,5 jaar bescherming en mogen een baan zoeken. Het gaat om Venezolanen die hun vaderland hebben verlaten om te ontsnappen aan politieke onderdrukking of economische chaos. Daar is het nu niet veilig, aldus de regering in Washington over de situatie in Venezuela.

Onlangs bleek al dat de Verenigde Staten onder Biden onverminderd achter de Venezolaanse oppositie blijven staan, die grotendeels buitenspel is gezet. Venezuela was ooit een welvarend land, maar gaat nu gebukt onder een enorme economische crises en flinke tekorten.