VS schrapt deel sancties tegen Venezuela

De Verenigde Staten hebben besloten een deel van de sancties tegen Venezuela te laten varen. Dat betekent dat Amerikaanse oliemaatschappijen, waaronder Chevron, weer olie mogen importeren uit het Zuid-Amerikaanse land. De VS versoepelde de maatregelen nadat de Venezolaanse regering en oppositie zaterdag in Mexico een akkoord tekenden voor meer sociale zekerheid. Het akkoord richt zich volgens de VS onder andere op onderwijs, gezondheid en voedselzekerheid. De versoepeling komt op een opportuun moment. Vanaf 5 december is het verboden om nog Russische ruwe olie te transporteren naar Europa, als straf voor de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. Venezuela heeft een van de grootste olievoorraden ter wereld.

