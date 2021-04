Vuilniswagens Selikor betrokken bij twee ongelukken

Er vonden vanochtend twee verkeersongelukken plaats op de Rooseveltweg en op de Jan Noordduynweg, bij beiden was een vuilniswagen van Selikor betrokken. Op de Rooseveltweg zijn een Selikor-truck en een truck van Sprite op elkaar gebotst. De wagens hebben een tijdje weg geblokkeerd, maar deze is inmiddels weer vrijgekomen. Op de Jan Noordduynweg zijn maarliefst drie voerstuigen op elkaar gebotst, een vuilniswagen, een personenauto en een busje. In het busje zijn vier personen gewond geraakt, twee volwassenen en twee kinderen. Zij zijn door ambulancepersoneel behandeld. Volgens de Vigilante zou een van de auto’s de vuilniswagen hebben willen inhalen, maar mislukte de inhaalpoging en eindigde deze in een frontale botsing.