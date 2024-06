Vuurwapen verdwenen van kazerne

Bij de kazerne van Suffisant is gisteren besloten om alle voertuigen en militairen te controleren die het terrein in en uit komen. Dit gebeurde nadat was ontdekt dat een vuurwapen uit het complex was verdwenen. Hoe en wanneer dit is gebeurd, is onbekend. Maar de rigoureuze controle is ingesteld om te achterhalen waar het wapen is en hoe het verdwenen is. Dat meldt de EXTRA, die niet te horen heeft gekregen of het wapen weer gevonden is of niet.

De zaak wordt uiteraard onderzocht.