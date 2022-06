VVRP-minister bemoeit zich niet met FKP-deal in Rif

Minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning zegt niets te weten over de deal van FKP met het bedrijf van voormalig MFK-politicus Rudney Garmes. Tijdens de Statenvergadering gisteren over dit onderwerp zei Cooper dat hij niet ingaat op roddels en geruchten, maar op feiten. Bovendien zou de Letter of Intent omgeven zijn met een groot voorbehoud. De laatste weken is er veel discussie ontstaan over de deal die de sociale woningbouwstichting zou hebben gesloten met HD&M Urban Village. Ook Gerrit Schotte zou een rol hebben in het bedrijf. Belangenorganisaties in Otrobanda zijn bezorgd dat bewoners hun huis uitgezet worden. Dit wordt door FKP ontkend.