VVRP start deze week met het dichten van gaten in wegen

Het ministerie van VVRP start begin deze week met het dichten van gaten in Curaçaose wegen. Dat zei minister Charles Cooper tijdens het journaal van TeleCuraçao. Volgens Cooper is het plan snel tijdelijke reparaties van de belangrijkste knelpunten in het Curaçaose wegennet aan te brengen. In een later stadium, zodra de financiële middelen ervoor zijn vrijgemaakt, worden de wegen waar nodig opnieuw geasfalteerd. De minister denkt ook aan het groffer maken van het wegdek bij gevaarlijke bochten om het slippen van auto’s tegen te gaan.

