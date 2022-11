VVU is een flinke tegenvaller

Een flinke tegenvaller voor de regering dit jaar. De introductie van de VVU kost dit jaar meer dan begroot. Oorspronkelijk reserveerde het kabinet 10 miljoen voor het vervroegd pensioen van honderden ambtenaren. Dat is inmiddels opgelopen tot 17 miljoen. De meerkosten baren het Cft zorgen. Dat blijkt uit een brief van de toezichthouder. De VVU-regeling werd op 1 augustus vorig jaar geïntroduceerd. In een jaar tijd zijn ongeveer 600 ambtenaren voortijdig met pensioen gegaan. Doel was de personeelskosten te verlagen en een efficiënter overheidsapparaat te creëren. Dat laatste is mislukt. De VVU heeft geleid tot een onderbezetting en een hogere druk op de ambtenaren die zijn overgebleven.