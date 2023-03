Waardevermindering spaargeld door hoge inflatie

Dat inflatie de koopkracht vermindert is algemeen bekend. Vooral wanneer salarissen of pensioenen niet worden geïndexeerd. Er staan echter weinig mensen bij stil dat inflatie een vergelijkbaar negatief effect heeft op spaartegoeden. Uit schattingen van de centrale bank blijkt dat in 2022 het spaargeld van huishoudens bij lokale banken gedaald is met ongeveer 146 miljoen gulden. Dat komt door de recordhoge inflatie, die de spaarrentes overtreft. Als de inflatie de rente blijft overtreffen, zullen de negatieve effecten op de spaartegoeden de komende jaren aanhouden.

