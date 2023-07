Waarschuwingen bij grootschalige horecacontrole

Vijf ondernemingen zijn afgelopen weekend op hun vingers getikt. Tijdens een grootschalige controle bij zeventien horecagelegenheden hebben vier ondernemingen een waarschuwing gekregen. Een locatie moest gedwongen sluiten, omdat daar geen vergunning voor was. De controles werden uitgevoerd door de politie, de douane en het ministerie van Economische Ontwikkeling. De meest voorkomende overtreding die geconstateerd werd, was het niet op orde hebben van douanedocumenten en -vergunningen die nodig zijn voor het afdragen van accijnzen. Ook was de prijsaanduiding niet overal even duidelijk. Tot slot goten sommige zaken alcoholische dranken in petflessen voor de verkoop. Dat is verboden.

Meer over controle horeca vergunning waarschuwing