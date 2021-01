Wachten op RIVM

Voordat kan worden begonnen met het vaccinatieprogramma op de Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden moet eerst worden gewacht op bezoek van de RIVM. Dat meldt Caribisch Netwerk. Die delegatie moet inspecteren of alles op orde is op de eilanden voor er kan worden begonnen met het vaccinatieprogramma. Ook moeten lokale zorginstanties worden getraind. Op Bonaire werd er vanuit gegaan dat het RIVM eerder zou komen, waardoor er al half januari kon worden begonnen met vaccinatie. Dat is nu half februari geworden.

Het is op de eilanden niet duidelijk waarom het RIVM-team vertraging heeft opgelopen. Zoals bekend zal Curaçao eerst 60+-ers, mensen boven de 18 met een chronische ziekte en zorgpersoneel worden gevaccineerd.