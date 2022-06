Gisteren vloog de motor van een ambulancewagen in brand. Hierdoor beschikte de ambulancepost van Barber niet over een ziekenwagen. Volgens ambtenarenvakbond Abvo moet de overheid snel nieuwe ambulances kopen. De huidige wagens zijn krakkemikkig en afgeschreven. Het wagenpark telt zeven ambulances, daarvan rijden er meestal slechts drie. Het merendeel staat in de garage voor reparatie.

