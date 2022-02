Wah Sang Minimarket afgebrand

Een minimarket in Hanenberg is gisteravond volledig afgebrand. Wah Sang vloog binnen no-time in brand en was niet meer te redden. Dat is de minimarket tussen pompstation Hanenberg en de afslag naar Cas Grandi. Om tien uur gisteravond sloten de eigenaars de zaak, toen ze merkten dat ergens in hun winkel brand ontstond. Ze haastten zich naar buiten. De brandweer kon niets meer doen. De brand was in de omgeving goed te zien, voelen en ruiken. Hoe de brand is ontstaan, moet nu worden onderzocht.