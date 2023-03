Walk- out Douane

Het douanepersoneel legde vanmorgen het werk neer. Ze eisen nieuwe huisvesting omdat het pand aan de Nieuwe Haven sterk verouderd is. Ook het douanegebouw in Punda verkeert in slechte staat. De overheid wil het UTS-gebouw in Saliña gebruiken voor de Douane, maar een verhuisdatum staat nog niet vast. Minister Silvania van Financiën neemt het probleem serieus. De bewindsman gaat druk uitoefenen zodat de verhuizing zo snel mogelijk rond is.