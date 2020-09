Walroud wil CHE positiever benaderen

Partijleider van de PAR, Stephen Walroud, vindt dat er positiever naar de Caribische Hervormings Entiteit(CHE) moet worden gekeken. Dat laat hij weten in een persbericht. Walroud zegt dat de CHE een grote impact heeft op onze samenleving, maar ook zorgt voor economische ontwikkeling in verschillende sectoren. Hij zegt dat het een manier is om curaçao weer op de kaart te zetten als belangrijk Caribisch eiland. De PAR-leider denkt dat dit zeker iets is wat Curaçao kan helpen om door deze moeilijke Coronaperiode heen te komen en verder te herstellen.

