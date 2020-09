Walroud wil ‘homohuwelijk’ weer op de agenda

Leider van de fractie van de PAR in de Staten Stephen Walroud heeft een brief gestuurd aan Statenvoorzitter Ana Maria Pauletta. Hij vraagt het wetgevingstraject voor het openstellen van het huwelijk voor mensen met hetzelfde geslacht op de agenda te zetten voor een vergadering in de Centrale Commissie. Walroud is een van de initiatiefnemers voor de invoering van het zogenaamde homohuwelijk. In de afgelopen 13 maanden is er door het parlement niets meer met het voorstel gedaan. Hij wil daar verandering in brengen.

In zijn brief stelt hij dat deze week het de week is van de jaarlijks terugkerende Pride Week. Deze week is volgens hem normaal gevuld met activiteiten die aandacht vragen voor begrip en respect voor de LGBT gemeenschap. Door de Corona crisis zijn dit jaar de activiteiten van de Pride Week op een laag pitje gezet en gaan sommige activiteiten zoals de ‘Curaçao Pride Walk’ niet door.

‘Gezien het belang van deze week voor de LGBT gemeenschap en vooral de weg die deze gemeenschap sinds 2018 heeft ingeslagen om – in navolging van steeds meer landen in de wereld en in de regio – òòk op Curaçao gelijke rechten te verkrijgen voor wat betreft het burgerlijk huwelijk’, wil hij dat het parlement zich binnenkort weer buigt over de intitiatiefwet voor het homohuwelijk. Eind augustus bracht de Raad van Advies haar advies uit over het wetsvoorstel.