Walvis- en dolfijnonderzoek gaande in Cariben

Er is al 3 maanden een uitgebreide walvis- en dolfijnonderzoek gaande in de Cariben. Zo schrijft de Amigoe. Het project wordt onder andere door het Wereld Natuur Fonds en de Dutch Caribbean Nature Alliance gefinancierd. Met het onderzoek wil men het aantal potvissen in het Caribisch Gebied beter in kaart brengen. Ook moet er beter inzicht verkregen worden in de routes die de dieren afleggen. In het Caribisch gebied alleen zouden er 33 van de 90 bekende soorten walvissen voorkomen.