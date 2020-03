Wanneer bel je de huisarts in verband met Coronavirus?

Iemand die symptomen van het Coronavirus heeft en in contact is geweest met een persoon die besmet is, moet de huisarts bellen. De GGD bepaalt dan uiteindelijk de procedure, maar zij hameren erop thuis te blijven als de kans bestaat dat je besmet bent. Of iemand opgenomen moet worden in het ziekenhuis, moet per persoon bekeken worden. De GGD bepaalt ook dit.

De Coronatests worden uitgevoerd door ADC, maar ook hier bepaalt GGD de te volgen procedure.

Symptomen van het Coronavirus zijn onder meer:

– Koorts

– Gewrichtspijnen

– Druk op de borst

– Hoesten