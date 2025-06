Wasserij Korsow wil verwerking van wasgoed opvoeren van 100 naar 200 ton per week

Wasserij Korsow gaat flink investeren en wil de verwerking van wasgoed opvoeren van 100 tot naar 200 ton per week. Dat zegt investeerder Wouter Tieleman in gesprek met het Antilliaans Dagblad vandaag. Tieleman heeft het bedrijf over genomen en is bezig met investeren in wasmachines, zonnepalenlen, ventilatie en electrische installaties, zo schrijft de krant. Het bedrijf levert veel was aan de hotelsector. Volgens Tieleman kan de geplande toename van meer hotels gunstig uitpakken voor het bedrijf.

Op het eiland zullen in de komende jaren meer hotels hun deuren openen, waardoor onder meer aanbod van wasgoed toeneemt.