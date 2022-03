Morgen, 1 april 2022, komt het allerlaatste album van rockband The Golden Earring uit. You Know We Love You! is een registratie van de laatste live-show van de band. Vanwege Corona moest de band stoppen met touren en toen begin 2021 bekend werd dat gitarist Sjors Kooiman aan ALS leed viel het doek voor de band definitief. Tijdens Reer In Het Verkeer gaf eilandbewoner en frontman Barry Hay aan dat hij het afscheid liever anders had gezien. “Afscheidsconcerten met meer toeters bellen en fanfares”.

De zanger luistert het album dan ook met een brok in zijn keel terug. “Jezus, wat een goeie band was het eigenlijk! Wij waren wel heel erg goed. Daarom voelt het afscheid nu ook zo wrang. Het is een afscheid wat je opgedrongen is”.

Luister hier het gesprek terug en hoor hoe het nu met de mannen gaat!