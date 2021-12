Het Waterfort Plaza moet een levendig gebied in de binnenstad worden. Het algemeen pensioenfonds en partner HPC hebben de ontwikkelingen daarvan gepresenteerd. In het gebied van het oude Plaza hotel komen onder andere appartementen, horeca en een cultureel centrum. Er is ook gesproken met ROC Mondriaan. Het is nu wachten op de vergunningen zodat de bouw kan starten.

