Waterleiding gesprongen: Kranshi twee dagen dicht

Een gesprongen waterleiding houdt Kranshi vandaag en morgen dicht. De waterleiding sprong gisteravond, waardoor de boel vanmorgen blank stond. Dat niet alleen: ook de in voornaamste stoppenkast is water terecht gekomen. De brandweer is ingeschakeld, de stroom uitgezet. Volgens minister Martina van Dienstverlening op TeleCuraçao zijn er twee dagen nodig om de boel weer up and running te krijgen. Iedereen die deze dagen een afspraak heeft, wordt gebeld voor een nieuwe afspraak. Donderdag moet Kranshi weer open zijn. Op vrijdag en zaterdag worden zoveel mogelijk extra afspraken ingepland.

