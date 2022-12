Wechi krijgt vorm

In 2023 start de bouw van zone B in Wechi. Gisteren heeft minister Cooper van VVRP de bouwvergunning verstrekt aan de projectontwikkelaar. De honderd woningen in zone B zijn bestemd voor verhuur en verkoop. Wechi Management Company, een dochteronderneming van FKP, investeert 8,6 miljoen gulden in deze fase. De bouw zal worden uitgevoerd met duurzame materialen en energiebesparende oplossingen. In totaal komen er zo’n 3.500 woningen in Wechi.