Week van de Verkeersveiligheid op Curaçao begonnen

De week van de Verkeersveiligheid op Curaçao is gisteren begonnen, op de dag van het openbaar vervoer. Minister Zita Jesus-Leito van Verkeer was afgelopen zondag al aanwezig bij het verkeersdodenaantalbord van verkeersorganisatie ATSK aan de Schottegatweg. Dit jaar zijn tot nu toe zeven dodelijke slachtoffers gevallen in het verkeer op het eiland. De komende week worden de verkeersslachtoffers herdacht en wordt er speciale aandacht aan veiligheid in het verkeer besteed.