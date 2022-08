Deze hele week staat in het teken van veilig verkeer. Gisteren was de aftrap. In het kader van de verkeersveiligheid opende VVRP-minister Cooper de gemoderniseerde teststraat bij het keuringslokaal. Voortaan worden ook de autobanden en losse onderdelen onder de auto gecontroleerd. Daarvoor is een hefbrug aangeschaft. Het apparaat kostte 185.000 gulden.