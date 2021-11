Uit de corona-cijfers van vandaag blijkt dat er wederom iemand is overleden aan de gevolgen van het virus. De overleden persoon lag in het CMC. In totaal zijn er nu 179 mensen overleden aan covid. In het ziekenhuis liggen nu nog drie corona patiënten, allemaal op de intensive care. Het aantal positieve tests is vergelijkbaar met de afgelopen dagen, dat zijn er 13.