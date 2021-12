Opnieuw is iemand overleden aan de gevolgen van Covid-19. De persoon lag op de intensive care van het CMC. Het is de 183ste coviddode op Curaçao. Zes besmette mensen liggen in het ziekenhuis waarvan 1 op de IC. De afgelopen weken schommelde het aantal positieve tests tussen de 10 en 20. Vandaag zijn dat er 41.

