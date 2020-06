Weer een persoon positief getest op COVID-19

Er is nog een persoon positief getest op het coronavirus. Dat maakt de overheid bekend. Het gaat, net als de laatste drie besmettingen, om iemand die in quarantaine zit. De overheid onderscheidt nu lokale besmettingen en besmettingen onder mensen in quarantaine. Inmiddels zijn er lokaal geen actieve besmettingen meer.

In totaal zijn er vier mensen positief getest die in quarantaine zitten. Zestien mensen werden lokaal positief getest en die zijn allen hersteld. Een persoon is overleden.