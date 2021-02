Weer geen quorum

Een geplande vergadering van de Staten is vanochtend niet door gegaan. Op de agenda stond het behandelen van de geloofsbrieven van Emmilou Capriles. Zij is kandidaat voor de PAR om een zetel in de Staten in te nemen. Vanochtend waren er echter niet voldoende Statenleden aanwezig, waardoor de vergadering niet door kon gaan. De oppositie boycot al langer de vergaderingen, maar eerder deze week was MFK-Statenlid Jacinta Constancia aanwezig waardoor er bij een andere vergadering weer een quorum werd behaald. Vanochtend was ze er wegens ziekte echter niet bij. Hierdoor konden de geloofsbrieven van Capriles niet worden behandeld, maar ook de geplande wet voor de bescherming van dierenrechten niet.