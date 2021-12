Weer pech voor ferry bovenwindse eilanden

Het wil maar niet lukken met de nieuwe ferry op de bovenwindse eilanden. De ferry moet Saba en Sint-Eustatius verbinden met Sint-Maarten, maar gisteren kon de catamaran door technische mankementen weer niet vertrekken. Afgelopen zaterdag moest het kort na vertrek terug naar de haven. Er worden nu vragen gesteld over de kwaliteit van de boot nadat er oude foto’s zijn opgedoken van de vorige eigenaar. Daarop is te zien dat het schip nagenoeg gezonken was tijdens reparaties op de maagdeneilanden.