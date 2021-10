Wéér zeven militairen opgepakt voor drugsbezit

Na de aanhouding van zeven militairen op verdenking van drugsbezit afgelopen dinsdag zijn vandaag nog eens zeven militairen opgepakt voor hetzelfde vergrijp. Zo laat de marechaussee weten via Twitter. Aanleiding voor de aanhouding van in totaal 14 militairen is de arrestatie van een 33-jarige drugsdealer vorige week. Het Openbaar Ministerie van Curaçao gaat beide zaken verder onderzoeken. Een woordvoerder van de marechaussee kan niks zeggen over de leeftijd van de opgepakte militairen. Wie betrapt wordt op drugsbezit wordt in principe ontslagen, zo zegt de woordvoerder.

Meer over aanhoudingen drugsbezit drugsgebruik militairen