“Wegblijven toeristen mogelijk genadeklap voor meerdere restaurants”

Een aantal restaurants op Curacao zal de komende weken zijn deuren definitief moeten sluiten. Dat verwacht Egon Sybrandy van restaurantvereniging CRA, nu Nederlandse toeristen massaal wegblijven door het code oranje advies. Bovenop de avondklok, drooglegging en het verbod om eters in binnenruimtes te ontvangen, is het wegblijven van toeristen voor veel restaurants de genadeklap. De restaurantvereniging doet een beroep op de regering voor extra geld en / of wat verlichting van de restaurantregels, anders redden meerdere restaurants het mogelijk niet.