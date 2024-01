Wegenbelasting betalen kan vanaf vandaag

Vanaf vandaag is het weer mogelijk om je wegenbelasting te betalen. Dat meldt de belastingdienst. De tarieven zijn niet veranderd. Voor een auto ouder dan 2015 betaal je 145 gulden voor een half jaar en 271 gulden voor een heel jaar. Voor nieuwe auto’s betaal je 206,50 of 394 gulden. Dieselrijders zijn een stuk duurder uit: 585,50 voor een half jaar of 1152 gulden voor een heel jaar. Zeker de komende twee jaar blijf je wegenbelasting nog volgens het huidige systeem betalen. Intussen wordt gekeken naar alternatieven, zoals doorberekenen in de brandstofprijs, zegt minister Charles Cooper in het Antillians Dagblad.

