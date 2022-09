Wegmarkering rotonde Janwe scheelt schadeclaims

De nieuwe wegmarkering op de rotonde van Janwe moet de regering geld besparen. Het gebeurt steeds vaker dat bij ongelukken op de rotonde van Janwe de verzekering niet meer betaalt omdat de wegmarkering niet duidelijk is. Verzekerden krijgen het advies schadeclaims in te dienen bij de overheid. Dat is volgens VVRP-minister Cooper niet de bedoeling. Vandaar de nieuwe wegbelijning. Deze is overigens wettelijk niet vastgelegd. De minister kijkt of er een beschikking moet komen voor de nieuwe voorrangsregels op deze rotonde.