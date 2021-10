Weinig veranderingen in coronacijfers woensdag, daling actieve gevallen zet door

Er zijn weinig veranderingen in de coronacijfers van woensdag. Zoals in de afgelopen dagen al te zien was, is het aantal actieve gevallen op het eiland verder gedaald. Woensdag lag het aantal actieve besmettingen op 210, een dag eerder waren dat er 243. In het CMC is het nog redelijk druk maar stabiel. Daar liggen er 18 patiƫnten, waarvan 9 in de intensive care. Op woensdag maakte de overheid ook de huidige vaccinatiecijfers op het eiland bekend. 91.333 mensen zijn volledig gevaccineerd, 7996 anderen hebben 1 prik gehad.