Wekelijkse vluchten tussen Toronto en Bonaire

WestJet Airlines gaat wekelijks vliegen op Bonaire. De Canadese luchtvaartmaatschappij vervoert op 12 december de eerste reizigers uit Toronto. Dat is gisteren bekendgemaakt. Tot half april volgend jaar zal de airline iedere dinsdag tussen Toronto en Bonaire vliegen. Dit is niet alleen de eerste vlucht van WestJet Airlines naar Bonaire, maar het is ook de eerste non-stop vlucht tussen Toronto en het eiland. Volgens Miles Mercera van het Bonairiaanse toeristenbureau komt deze historische nieuwe verbinding tegemoet aan de vraag die in de koudere maanden alleen maar zal toenemen.