Wel alcohol in hotels toegestaan

Minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling heeft gisteren bevestigd dat er een uitzondering voor de drooglegging zal worden gemaakt in hotels. Martina heeft dat gezegd tegen het Antilliaans Dagblad. Martina zal vandaag een ministeriële beschikking tekenen om dit besluit te bekrachtigen. Het besluit houdt in dat geregistreerde hotelgasten bij het hotel waar ze verblijven wel alcohol kunnen kopen en nuttigen. In alle andere horecagelegenheden op het eiland mag dat in ieder geval de komende drie weken niet. Volgens de krant zijn de hotels gistermiddag over de uitzondering ingelicht.

De hotelsector reageerde na de bekendmaking van de drooglegging direct woest op de regering. Voorzitter Hans Slier van hospitalityvereniging Chata heeft al laten weten dat de drooglegging funest zou zijn voor de hotelbranche. Gasten zouden het volgens hem niet begrijpen en zeker de gasten in all inclusive hotels zouden gaan annuleren of zelfs claims indienen.