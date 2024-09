Realityster Gordon Heuckeroth (56) komt over twee weken met zijn tv-programma Dit ben ik, Gordon! naar Bonaire. Tegen persbureau ANP zegt hij dat dit bezoek niet zonder reden is: hij is zich aan het oriënteren om er een hotel te beginnen. Naast zijn Blushing koffiezaken in Blaricum en Amsterdam zou het hotel op Bonaire de derde telg in de Blushing-familie moeten worden. Het programma is vanaf 6 september te zien op SBS6.