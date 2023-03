Werelddag tegen tuberculose

Vandaag is het Wereld Tuberculose Dag. Tuberculose is na corona de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Bijna 1,5 miljoen mensen overlijden jaarlijks aan TBC. Op Curaçao is de ziekte vrijwel volledig uitgebannen. Vorig jaar werden er in ons land vijf nieuwe gevallen geregistreerd. Dat is hetzelfde als het jaar daarvoor. De ziekte wordt gewoonlijk overgebracht via de lucht. Echter, slechts 10 procent van de mensen die besmet raken met de bacterie, wordt ook daadwerkelijk ziek.

De bestrijding van tuberculose gebeurt in een samenwerkingsverband tussen het GMN-ministerie, het Curaçao Medical Center, de huisartsen, de medisch specialisten, Fundashon Salú pa Tur en de Voedselbank.