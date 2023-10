Wereldpostdag in teken van vertrouwen

Vandaag, 9 oktober, wordt overal de Internationale dag van de Post gevierd. Het thema is: ‘Together for trust: Collaborating for a safe and connected future’. Volgens VVRP-minister Cooper, die verantwoordelijk is voor de posterijen, is de post- en logistieke sector belangrijk voor Curaçao. Burgers en ondernemers maken volgens de minister steeds meer gebruik van bezorg-en verzenddiensten in verband met e-commerce. Zelf heeft de Wereldpostunie het doel om ervoor te zorgen dat elk postkantoor tegen 2030 voldoende toegang heeft tot internet. Daarmee wordt de digitale inclusie van achtergestelde gemeenschappen verbeterd.