Werkbezoek Cooper in teken van Werelderfgoedlijst

Minister Charles Cooper verblijft tot en met 24 mei in Nederland voor een werkbezoek. Zijn reis staat onder meer in het teken van de plaatsing van Willemstad op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Dit jaar staat de historische binnenstad 25 jaar op die lijst. Ter promotie van deze gelegenheid zal de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) spreken met de Nederlandse staatssecretaris van Cultuur. Bovendien bezoekt Cooper diverse projecten van investeerders die in Nederland commerciële activiteiten ontplooien op het vlak van monumenten.

De vier historische wijken Punda, Otrobanda, Scharloo en Pietermaai delen een unieke Nederlandse architectuur van de zeventiende en de achttiende eeuw, die beïnvloed is door het tropische klimaat op het eiland, en door Portugese, Spaanse en Afrikaanse culturen en gebruiken. De historische binnenstad van Willemstad is sinds 1997 Werelderfgoed.