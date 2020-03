Werken naar groepsimmuniteit is niet mogelijk op curaçao

Het langzaam werken naar groepsimmuniteit voor het coronavirus, zoals de Nederlandse premier Mark Rutte gisteren zei in een persconferentie, kan niet worden toegepast op Curaçao. Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth ontwricht je hiermee de samenleving. De dienstverlening komt namelijk in de knel, in absolute cijfers overstijgt dit de zorgcapaciteit van Curaçao. Een groot land als Nederland kan dat, maar hier kan dat niet worden toegelaten. Met onze capaciteit zal vooral worden gedetecteerd en geminimaliseerd. De verspreiding van het virus zal volgens Gerstenbluth ongetwijfeld gebeuren, maar dit moet, zeker hier, zo beperkt en kleinschalig mogelijk zijn.