Werkloosheid op Curacao in 2022 duidelijk gedaald

Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is de werkloosheid op Curacao aan het dalen. Dat blijkt uit een arbeidskrachtenonderzoek dat tussen eind vorig jaar en begin dit jaar is uitgevoerd. Aan deze enquête hebben ruim 4200 personen meegedaan. Aan de hand van de resultaten hiervan heeft CBS berekend dat de werkloosheid 13.1% bedroeg. Dit is een forse daling vergeleken met 2020 toen de werkloosheid ruim 19 % bedroeg. In 2020 zochten nog ruim 13.000 mensen op het eiland naar werk, nu is het aantal iets meer dan 10.000, aldus het CBS.