Werknemers Curaçao Refinery Utilities nog in dienst RdK

Het door Curaçao Refinery Utilities overgenomen raffinaderijpersoneel blijft nog zeker 3 maanden in dienst. Dat zegt Refineria di Kòrsou-directeur Marcelino de Lannoy tegen het Antilliaans Dagblad. De RdK heeft namelijk nog geen definitief contract gesloten met Curaçao Oil Refinery Complex BV, het bedrijf dat de raffinaderij in de toekomst gaat beheren en exploiteren. Curaçao Refinery Utilities valt onder het RdK en heeft na het vertrek van PDVSA het lokale raffinaderijpersoneel overgenomen totdat een nieuwe exploitant was gevonden. Dat is uiteindelijk het recent opgerichte Curaçao Oil Refinery Complex geworden. De Lannoy hoopt dat binnen 1 maand een definitief akkoord kan worden getekend.