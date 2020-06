Werknemers Selikor weer begonnen

Gisteren zijn de werknemers van Selikor weer begonnen met werken. Dit omdat er overal overvolle kliko’s langs de weg staan. Frensley Sille, voorzitter van Vakbond BTG die de werknemers van Selikor vertegenwoordigt, zegt in de Extra dat er nog steeds een lastige situatie heerst. Zo worden de werknemers nog steeds niet betaald voor overwerk en krijgen ze de uren ook op geen andere manier terug. Ook is er niet genoeg geld om kapot materieel te vervangen. Daarom staan er nog steeds veel vuilnisbakken aan we weg, met overlast van honden en verspreiding van afval als gevolg.