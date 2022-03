Wet Coho rammelt

Het concept van de Rijkswet Coho rammelt aan alle kanten. Dit zei politica en jurist Suzy Camelia-Römer gisteren in een centrale commissievergadering van de Staten. De rijkswet ligt nu voor behandeling bij de Staten. Volgens Camelia-Römer wordt er gebroken met de basisprincipes van het Statuut. Ook levert Curaçao een deel van haar autonomie in. Op basis van de voorgestelde consensusrijkswet krijgt de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie in bepaalde gevallen de bevoegdheid om een aanwijzing te geven. De Nederlandse minister bestuurt als het ware Curaçao. De politiek leider van PIN was na Aubrich Bakhuis de tweede juridisch deskundige die door de Staten is uitgenodigd om een presentatie te geven over de voor-en nadelen van de consensusrijkswet.