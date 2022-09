De wetswijziging voor de invoering van getinte autoruiten is van kracht. Gisteravond werd het document in de landscourant gepubliceerd. Dat betekent dat getinte autoruiten minimaal 35 procent van het licht moeten doorlaten. Automobilisten hoeven geen ontheffing meer aan te vragen voor het blinderen van hun autoruiten. Een campagnebelofte van MFK is daarmee ingelost.