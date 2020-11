Wet Kinderombudsman klaar voor behandeling

De landsverordening Kinderombudsman is klaar voor behandeling in een openbare vergadering van de Staten. Dat heeft de Centrale Commissie van het parlement gisteren besloten. Daarbij is de benoeming van een speciale Kinderombudsman dichterbij gekomen. Alle lange tijd wordt er vanuit verschillende organisaties gevraagd voor de installatie van een ombudsman speciaal voor kinderen. Het wetsvoorstel gaat er volgens de Amigoe van uit dat de huidige wet wordt aangepast, zodat er de mogelijkheid is om een Kinderombudsman op Curaçao te introduceren.

Onder het takenpakket van de kinderombudsman vallen verschillende taken. Waaronder: bevorderen dat de rechten van jongeren worden eerbiedigd door bestuursorganen. Verder moet er informatie worden verstrekt over de rechten van jongeren en kan er gevraagd en ongevraagd advies worden gegeven over wetgeving en beleid dat te maken heeft met jongeren.